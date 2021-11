Kapper Teynstancon gaat met zijn borstel door de haren van Denise, een 75-jarige senior projectcoördinator in de beton- en wegenbouw. Denise heeft een ongezonde fascinatie voor twee personen: Anneke Grönloh en prinses Beatrix. Haar favoriete liedje van Anneke Grönloh is Brandend Zand. Rechts op de foto in de hoek zie je het kledingstuk van Denise (het enige kledingstuk dat ze mag dragen van haar man Joram) maar daarover later meer. "Zullen we het lekker kort van achteren doen?", vraagt Teynstancon. "Ja geil", zegt Denise. "Maar knip me eerst maar."

Nou hup daar gaan we dan. Die grote dikke föhn dwars op het haar van Denise. Het doet haar denken aan die ene keer dat ze namens Boskalis mocht meedenken over de Çanakkale 1915-brug over de Straat der Dardanellen in Istanbul. Denise ontmoette daar in een of andere shishalounge de Turkse beul Cenk, een behaarde eikel met vier vrouwen. Hij sloeg ze met een zweep. Enfin, hij had dus ook een föhn.

Close-up van hoe Teynstancon bezig is met de haren van Denise. Ooit wilde hij aan de slag bij het CDA, maar dat mocht niet, omdat hij in het verleden ook de snor van Adolf Hitler had bijgepunt. Daarom is hij nu kapper, the end of the line, en krijgt hij van die ravissante berinnen als Denise over de vloer. Denise mompelt iets over Australië en 'Sydney' maar die grap heeft Teynstancon al een miljoen keer gehoord.

We zijn bijna klaar. Volgens Teynstancon stinkt het haar van Denise naar gestorven ijsbeer. De laatste keer dat Denise shampoo heeft gebruikt, ze weet het nog goed, was oktober 2014, toen de film Aanmodderfakker van regisseur Michiel ten Horn een Gouden Kalf won. Denise heeft gehuild en toen kwam haar beroemde carrièreswitch van medewerkster in een sanseveriafabriek naar projectleider in de beton- en wegenbouw (eerst junior, nu dus senior).

Klaar!!! Nou hup, het kledingstuk van het bovenste plaatje aan en daar gaat Denise weer, terug naar haar man Joram, de allergeilste bok van de islam. Denise geniet er enorm van als ze op straat loopt en mannen naar haar ziet lonken. "Wat een prachtig kapsel heeft die dame", slissen de jongeren dan. Nou, dan kun je Denise dus niet meer zonder gevolgen op een kruk te zetten. Bedankt Teynstancon, beste kapper van Den Haag, scharenkunstenaar.