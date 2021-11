Iedereen kan wel eens een maatje gebruiken en als het dan ook nog eens zo'n bijzonder betamelijke geneeskundestudente met een hees sociëteit-stemmetje is, dan is dat helemaal mooi meegenomen. "De vaccinatie Twijfeltelefoon is vanaf woensdag 24 november te bellen op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 13.30 uur. Het nummer is 010-7041500. De telefoonlijn wordt bemenst door medische professionals en medisch studenten die volledig op de hoogte zijn van de nieuwste wetenschappelijke inzichten." En die kun je daar maar beter paraat hebben! "Met name bij zwangeren, vrouwen met een kinderwens en mensen met een allergie of een auto-immuunstoornis leven vragen en twijfels over de bijwerkingen van het vaccin."

Onderstaande ongevaccineerde Leo (50) wordt ondertussen verguisd door de poortwachters wegens ongeoorloofd bedbezet, al ligt-ie naar eigen zeggen trouwens niet wegens corona in het ziekenhuis, maar omdat na een hartfilmpje bleek dat z'n lichaam een zoutconcentraat tekort kwam. Maar, hij had het wel te pakken - hele video na de breek.

Niet gevaccineerd, wel op corona-afdeling, niet wegens corona, heeft wel corona

Verhalen uit het land