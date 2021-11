We zijn de draad even helemaal kwijt in het liefdeslabyrint van Marco Borsato, want op ieder doodlopend stuk staat weer een andere dame bij wie hij zijn harde Italiaanse worst op de snijplank smijt, maar waar is de uitgang en waar is Leontine. Enfin, we zaten gisteren helemaal (niet) klaar voor de showsplosie van AliExpress-legende Yvonne Coldeweijer, want er gaat nogal wat brisant materiaal rond in de wandelgangen, maar wat er naar buiten is gekomen is dus NIET de allesverwoestendste nucleaire atoombommeroni van de eeuw. Ja, Marco Borsato gaat nog steeds vreemd - volgens Yvonne dan hè. Met ene "Naomi" (maar misschien heet ze ook wel Tessa) die hij dan bij voorkeur staat te rammen in de buitenlucht. Al die vieze vuile tranen van 'm, die zijn gewoon nep, die heeft-ie 's ochtends in zijn traanbuis geïnjecteerd om ze 's avonds naar buiten te kunnen janken. Maar dat een vreemdganger vreemd gaat, dat is (nog) niet het nieuws. We wachten weer rustig af...