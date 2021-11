Weet u wat goed tegen rijkdom werkt? Armoede. Hoe meer armen, hoe minder rijken, hoe eerlijker. Want wat moet je met zoveel geld? Wat heeft een mens nu nodig behalve een miljoen of drie om in de House of Lords te komen? Ja niks, een beetje geluk en tevredenheid. Dat is sowieso de snelste manier om rijk te worden: minder willen. Daarvan heb je immers het meeste al. Of zoals Jezus het zei: “verkoop al je spullen en geef het aan de armen.” En dus niet: "Laat je shit maar in de trein liggen.” Enfin. Oasis heeft Live at Knebworth 1996 gedropt vandaag, wij zijn even onze jeugd herbeleven.

THE JUICE (we hebben nog niet gekeken)

Verzoek van een bevriende docu-maker:

Vermoeid kijkende zorghelden doen oproep...