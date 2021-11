Leeuwen leven best wel afgescheiden in de dierentuin. Er is een enorme gracht tussen de leeuwen en de bezoekers om te voorkomen dat de leeuwen ongevraagd met de bezoekers gaan knuffelen.

En toch krijgen ze Corona.

Bewijs dat de anderhalve meter samenleving niet werkt, en we net zo goed weer normaal kunnen doen.

En bij de apen net zo, die worden ook van de bezoekers gescheiden.

Wanneer bent U voor het laatst geknuffeld door een orang oetan, een chimpansee of een gorilla toen U in de dierentuin was? (Bokito telt niet mee) En toch heeft U ze besmet met Corona.

Schuld ligt natuurlijk bij de dierenartsen van Blijdorp die de dieren niet hebben gevaccineerd. Of bij Blijdorp die mensen zonder QR code (IQ code volgens mijn buurvrouw) hebben toegelaten. Had Blijdorp maar in Oostenrijk gelegen dan waren alle ongevaccineerden gewoon geweerd uit de dierentuin.