Deze sketch was zondagavond te zien in Toren C Kort (343.000 kijkers). Op de NPO, waar ze nogal van de divi zijn. Poepflauwe VPRO-sketch is uit 2016, en zorgde voor weinig OPHEF op de Dag des Heeren. Er gniffelde iemand op sociaalmedia, en dat was het dan wel. Niks kamervragen, geen boze brieven in de krant, geen abonnementen die opgezegd werden. Geen stampvoetende Sylvana. Geen pamfletten in de krant met oproepen naar adverteerders etc. Krekels.

De VARAgids had een 11 jaar (!) oud tv-fragmentje gevonden van Carlo Boszhard die aan presentator John Williams vroeg waar zijn LONG JOHN gebleven was in zijn strakke danspakje voor een optreden als Beyonce (bonusvideo beneden). Die arme Williams (RTL) dacht lekker zijn Tiny House Battle Show te promoten in een omroepblaadje (NPO) maar kreeg een heks van een CRT-trut achter zich aan die Williams achterin een KOZP-bus probeerde te duwen. Williams kept his cool. Lees verder op Mediacourant.

En zo komen we bij de Maillots van Alkmaar tijdens de intocht van afgelopen weekend. DIE MAILLOTS WAREN ZWART!!!!1! En dat kan natuurlijk ECHT NIET. Je weet toch. Drammers gonna dram. Met hun ontzettend lange tenen.