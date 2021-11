En dan nu een rondje shownieuws zodat u het zelf niet bij elkaar hoeft te zoeken en dan kunt u na afloop in de comments jengelen welk nieuws u het meest aan het hart gaat. Leontine Borsato liet zich jarenlang bedriegen en voor de gek houden door vreemdganger Marco Borsato. Dat maakt van Leontine echter geen naïeve mevrouw die glashard is bedrogen door een roofdier, maar het maakt van haar een sterke vrouw! Het was allemaal een beetje dom, en de kinderen van Borsato zijn ook heel boos op iedereen die iets vindt van het feit dat Marco de heerlijke vulling van zijn cannoli in de verkeerde lades heeft geleegd. Nou kindertjes, we horen nogal wat dingen in de wandelgangen, alvast veel succes & sterkte allemaal. André Hazes heeft NIETS meer met Sarah van Soelen, die zijn vriendin werd toen André vertrok bij Monique nadat hij was teruggekeerd bij Monique na zijn vertrek bij Bridget bij wie hij zich had gemeld na zijn vertrek bij Monique bij wie hij was teruggekeerd toen het slipje van Bridget in 2014 wel of niet op de grond hing. Misschien gaat André wel weer terug naar Monique, misschien gaat André niet terug naar Monique, misschien heeft hij een burn-out en misschien woont hij nu wel bij mama Rachel waar hij heel veel snuifpot andijvie vreet. Schaatsprins Rintje Ritsma moet vanaf nu de Sanex weer over zijn eigen lijf smeren. De relatie met zijn vrouw Youandi is uit de bocht gevlogen. Alles is voorbij voor Sharid, de zendermanager van 3FM. Net als haar 300 voorgangers heeft ze geprobeerd de tanende radiozender uit het dal te trekken en het is... mislukt. Nu krijgt de volgende kneus weer 15 miljoen euro van de belastingbetaler om in een bodemloze put te pleuren, en dat mislukt dan weer, en dan komt weer de volgende kneus, en allemaal schuiven ze met de programmering en allemaal doen ze aan rebranding en allemaal proberen ze iets te doen met Serious Request EN HET IS ALLEMAAL VOLSLAGEN KUDT EN WAARDELOOS. Gerard Joling vindt Media Inside 'een triest programma'. Glennis Grace [nog uitzoeken wie dit is, red.] is helaas weer vrijgezel. André van Duin staat weer open voor de liefde. Art Langeler is weg bij PEC Zwolle. Donny Boeldrink had het gezellig met Yolanthe, maar ook weer niet zó gezellig. Adele te gast bij Paul de Leeuw. De uitgever van het Amalia-boek zit bij Margriet. De Winterfair van Magriet & Libelle gaat niet door. Tering. En zo bent u weer helemaal op de hoogte van al het belanghebbende shownieuws!