We concludeerden al eerder dat makelaars de bron van het kwaad zijn. Satans zweet op aarde. Het kabinet is het voor de verandering een keer met ons eens, want demissionair minister Kajsa Ollongren kondigt extra regels aan voor deze professionele stenenschuivers. De meest opvallende daarvan is het verplicht bijhouden van een automatisch biedlogboek, zodat gegadigden achteraf kunnen inzien hoeveel en wanneer er door anderen is geboden. Dit moet voorkomen dat de demonen op Vespa's aan vriendjespolitiek doen door alleen huizen te gunnen aan kopers die een aankoopmakelaar in de arm hebben genomen of met bevriende makelaars werken. Smerige praktijken die eerder al werden onthuld door Radar. Pogingen om de beroepsgroep zichzelf te laten reguleren zijn uiteraard grandioos mislukt en daarom grijpt de minister in. Dit lost de huizencrisis natuurlijk niet op, noem het gerust een druppel op een gloeiende plaat. Maar als u dan toch genaaid wordt op de woningmarkt, kan het maar beter een beetje transparant gebeuren.