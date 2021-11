Plots kwam het besef dat die lui van ABBA helemaal nog niet dood zijn. Ze hebben zelfs een nieuwe plaat! Wie heeft ons dan wijsgemaakt dat die hele band een keer van de brug is getoeterd? Enfin. U mist precies helemaal NIKS als u de nieuwe ABBA niet luistert want het is regelrechte wachtkamermuzak. Inhoudsloze troep, leuk voor op 3FM. Alsof je in een visrestaurant zit en dan krijg je allemaal van die zeewier op je bord, en dat wil je niet, want je bent er voor de vis. Oprotten! ABBA blijft zogenaamd wel trouw aan het eigen geluid en dat is hartstikke mooi, want dan hoeven normale mensen er niet naar te luisteren. Derhalve in het muziekoverzichtje van deze week precies nul nummers van ABBA, die maar lekker de slaapkamer van Nynke de Jong gaan bevuilen. Nee, dan Brian Fallon, die van The Gaslight Anthem, met getatoeëerde klauwen en een gitaar met zes snaren en een kerk want het gaat over JEZUS. Prachtig, vooral die uitgerekte en luie manier van het zingen van het woordje 'baaaaaby' - prachtig in tegenstelling tot vier houders van de Seniorenvoordeelpas die hun verschrompelde lullen voor de show in strakke pakjes proppen. Ook leuk: Curtis Harding. Soul blijft toch een soort blues voor talentlozen - waarom heb je anders die achtergrondzangeressen, precies, die maskeren je technische tekortkomingen - maar als we dan tóch voor iemand de upside down van het vreselijke soulgenre moeten betreden, dan maar voor Curtis Harding. Al is deze liefdesverklaring ook een soort cultural appropriation, want hij doet aan Black Lives Matter en daar snappen wij helper whiteys natuurlijk geen fuck van. Meer nieuwe muziek na de klik!

Curtis Harding

Nashville Pussy (rock, een live album)

The Horrors (Garage)

Nathaniel Rateliff (Singer songwriter met begeleidingsband en toeters + bellen)

Bullet For My Valentine (Thrashmetal)

Mooi Wark & TikTok Tammo (Boerenrock x cultheld uit Groningen)

Terrace Martin (rap)

James Arthur (Ed Sheeran zonder de rooie kop)

Gregory Porter (deze gast heeft een stem)

Admiral Freebee (Belgenmuziek)

Møl (Deense metal, voor Scandinavië-liefhebber GU)

Parcels (2021 ABBA en zo is de circle pit uit de hel weer rond)