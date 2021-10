Dit land is ziek period. Op 16 september rond 01.00 uur 's nachts 'bezoekt' een man een woning aan de Tagoreplaats in Rotterdam. De sfeer met een paar andere aanwezigen is om te snijden en de man naait eruit. Vervolgens wordt hij geschopt, geslagen, beroofd én in zijn poot geschoten. Ook loopt hij een schampschot aan het hoofd op. Dat scheelde maar... een haartje. Twee personen, vrouw (30) uit Nieuwerkerk aan den IJssel en man (25) uit Schiedam, zijn reeds gepakt. Persoon drie, een bontkraagje, is nog kwijt. Meer info bij Rijnmond. Helpt u zoeken? Dan bent u een soort moderne, digitale premiejager!