Zo'n 20 jaar geleden wandelde ik regelmatig naar de bank met een tasje omzet 40/50/60K. Afstorten in de automaat bij de bank. Ik had altijd een bundel van van 100x100 in de binnenzak van mijn jas in de hoop overvallen te worden en dat ik die bundel in mijn jaszak achterover kon drukken. Het is er nooit van gekomen. Ik vond het wel altijd grappig. Om als een gewone randdebiel tussen het volk heel wat anders in de plastic tas te hebben dan de anderen. Maar ja, dat is ook maar een aanname. Ik keek nooit in die tassen. Wellicht had iedereen nog wel veel meer dan ik in hun tasje.