Maakt toch allemaal geen reet uit want we kunnen toch niks doen. Wat moet er gebeuren dan, het kabinet ontslaan? LOL. De uitkomsten van het rapport kun je nu al uittekenen, plus de "we betreuren de gang van zaken en nemen de lessen mee naar de toekomst" reactie, waarna het rapport onderin een la verdwijnt en alles is zoals het was. Als de allesvernietigende rapporten over de toeslagenaffaire geen deuk in een pak boter slaan, zal deze Afghanistan onzin al helemaal bij niemand de pis lauw maken. En dan die ontzettende nozem van een Frank de Grave hier voor uit z'n mausoleum trekken, mijn god wat een armoede. Hoe verzin je zoiets in godsnaam? Het kan ze zelf ook blijkbaar geen ruk meer schelen.