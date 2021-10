Persberichten in de mail pleuren we meestal linea recta weg, van die random reclametroep die op zoveel mogelijk kanalen is afgevuurd om een beetje bereik te generen: meh. Kom maar eens met een beetje maatwerk, dan praten we. Voor persberichten van Dino Music en René Karst maken we vanzelfsprekend een uitzondering, maar dat is omdat René Karst een landskampioen is. Waar we ook een uitzondering voor maken, is voor een persbericht over een film van Wilco van Rooijen en Cas van de Gevel, Nederlandse bergbeklimmers extraordinaire die samen de hoogste toppen ter wereld hebben bedwongen. Wilco en Cas zijn namelijk knettergek, maar ook absolute level 100-eindbazen. Vooral bekend van de rampentocht in 2008 op de K2, de moeilijkste en gevaarlijkste berg ter wereld. Wilco verdwaalde, moest twee nachten alleen overleven in Death Zone, maar strompelde wonder boven wonder doodleuk een lager gelegen kamp binnen - door bevriezingen moesten al zijn tenen worden geamputeerd. Elf andere klimmers hadden minder 'geluk' en bleven op de berg. Uit een interview destijds in Trouw: "Even later zag Van de Gevel de Fransman vallen. 'Hij zei niets, hij riep niets. Hij kwam gewoon plotseling voorbij schuiven.' Van de Gevel bleef geconcentreerd zijn afdaling vervolgen." Huiveringwekkend. Regisseur en cameraman Sjors Ruijter heeft nu een film gemaakt over de twee, in wier leven het woord 'avontuur' een andere betekenis heeft dan het dagelijkse tripje naar de Albert Heijn of een zonvakantie op Lanzarote. Gaat dat zien, 49 Summits op het Dutch Mountain Film Festival (ja, dat bestaat), trailer hierboven.