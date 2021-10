En dit is dus een reden dat mensen politiek niet meer serieus nemen en niet meer vertrouwen. Het CDA heeft in aanloop naar de verkiezingen 'overwogen' Mark Rutte in een ondergrondse campagne, zonder dat duidelijk zou worden dat het afkomstig was van het CDA, voor de mestwagen te pleuren - de mestwagen van de stemmers die nu allemaal bij BBB zitten. "Als thema’s werden onder meer genoemd de toeslagenaffaire, de ondermijning van de rechtsstaat, het 'gebrek aan regie in de coronacrisis', de halvering van het aantal ic-bedden in de afgelopen jaren 'waardoor nu mensen doodgaan', de afschaffing van de basisbeurs en de 'gelukzoekers' die voorrang krijgen bij het toewijzen van huurwoningen, terwijl het 'eigen volk kan creperen' (...) Ook was het idee om negatieve berichten te plaatsen op het Twitteraccount @Ruttedoctrine." Alsof faalhaas Rutte faalclub CDA, zelf medeverantwoordelijk voor dingen die ze Rutte verwijten, nodig heeft om zichzelf te besmeuren.

Het is weer zo typisch Haags. Ze zouden hun eigen moedertjes nog verkopen voor een zeteltje meer. Er scheiden wegen, er wordt vuil spel gespeeld, ze maken elkaar kapot en dat is allemaal prima, maar als de gordijnen van het toneel straks openen liggen ze, in het kabinet-Rutte IV, gewoon weer met elkaar in bed, baantjes te schuiven, posten te schuiven, stoeltjes te schuiven, en dan moeten wij geloven dat ze dat doen in het belang van het land. Het gaat ze helemaal niet om constructieve politiek, samenwerken, excelleren op de inhoud - iets waar het CDA sowieso helemaal de weg in kwijt is geraakt, het gaat erom elkaar te beschadigen, in het belang van de eigen partij. Ze denken alleen maar aan zichzelf, aan het pluche en de korte termijn. En door die gore politiek krijg je dus DIT. Flutkabinet, flutpolitici, flutmandaat, flutbestuurders.

UPDATE 11.20 uur - Reactie Pieter Omtzigt. Fijne passage: "Zij kwamen om te spreken over een operatie 'Black Hand'. Die bestond uit het zoeken naar kwetsbare plekken bij Mark Rutte. Daarbij spraken zij over MH17 en over SEKSUALITEIT." Gaat weer lekker, CDA!

Toevallig zeg, Pieter