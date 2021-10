Is er nu werkelijk geen een manier om dit nog af te remmen?

Ik bedoel, terugdraaien, onmogelijk. Of nu, enkel met een hoop ellende, het zou een ware veldslag tussen uitersten worden, waarbij niet alleen links en rechts stelling zullen innemen, maar elke allochtoon als groep zal opstaan (want groep 1 zal het prima vinden dat 'die andere groepen' oprotten) en ook de EU zal keihard optreden.

Maar zoals ik laatst las dat er een groeiende roep is om meer MBO-ers in de tweede kamer, moet er toch een kantelpunt zijn waarop een meerderheid nu eens beseft dat de huidige 'vertegenwoordigers het in elk geval niet voor de niet hbo of wo afgestudeerden doet. Of zoals een columnist al eens schreef: If you don’t have a seat at the table, you’re probably on the menu.

Het gros van het middenkader ziet dit soort berichten en kan alleen nog maar de schouders ophalen; die hebben nul, NUL kans om in die tweede kamer te komen en aan tafel te schuiven...

Als mbo-plus plusser (aan mijn nagels omhoog gekrabbeld uit de ellende) stoor ik me meer dan mateloos aan wat momenteel in de politiek gebeurt, niet alleen op asielzoekers (proest) gebied. Wat er zit, werkt in elk geval niet voor mij en ik denk dat ik juist zit als ik stel dat ze ook niet voor u lijken te werken.

Totaal klaar mee. De laatste nieuwe partijtjes die in de kamer zijn toegetreden, ik weet het zo net nog niet. Volt? Mwoehaha, een studentikoze club EU-laafjes. Wilders? Een een persoons club, een one-issue partij, hele goede standpunten maar doelbewust klein genoeg gehouden zodat men altijd vanuit de oppositie kan blijven handelen. Ja21? Zucht. Zouden die zich in gaan zetten voor de echte gemiddelde Nederlander?

Op gemeentelijk niveau is het niet veel anders. En zodra een MBO-achtige groep (Hoi, Richard!) de kop boven het maaiveld steekt, wordt die vakkundig met de middelen die de overheid ter beschikking heeft, volledig kapot gemaakt.

Dus, TL;DR versie: iemand zin om een partij op te richten om Nederland terug te winnen van de diplomademocratie?