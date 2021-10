Als je dit bedrijf door een gedegen ingenieursbureau bouwkundig laat keuren en er komen geen gekke dingen uit, is dit een meer dan prima instapwoning.

Hier is veel van te maken, maar dan moet je wel fantasie en doorzettingsvermogen hebben. Laat dat nou net niet iets zijn waar de gemiddelde NL'er over beschikt.

Het gros is alleen goed in dom ouwehoeren in een C&A-pak en probeert op die manier meer centjes dan de buren binnen te schrapen, want status of zoiets...

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat de woningcrisis bij mensen tussen de oren zit. Er is genoeg te vinden, maar dan zul je wat verder moeten kijken dan je neus lang is en dat gaat hem niet worden met die zesjes-cultuur die NL rijk is. Zelf nadenken is al lang geleden afgeschaft.