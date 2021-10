38 jaar lang was er bij Knalbeer Beuken niet het besef dat 'Knalbeer' best een rare naam is, tot hij vorig jaar bij de hypotheekadviseur kwam. "KNALBEER?", werd hem gevraagd. Zijn vriendin Beertje de Beer (met paraplu) vindt Knalbeer ook maar een rare naam, maar ja. De familie Beuken-de Beer zoekt een huis. Ze hebben precies 412.700 euro te besteden, maar het is allemaal lastig lastig.

De ravissante xantippe Simone (35) is sinds haar vertrek als Installatietechnicus Werktuigbouwkunde bij TATA Steel op zoek naar een nieuwe baan. Ze dacht namelijk dat ze 40% van de tijd bezig zou zijn met het oplossen van storingen en 60% van de tijd met preventief onderhoud, maar eigenlijk was ze alleen maar bezig met het oplossen van storingen. Vervelend! Enfin, ze is momenteel werkeloos en dat maakt haar zoektocht naar een huis er niet makkelijker op. Ze is in het bezit van 736 € spaargeld, alle lp's van David Bowie, een art nouveau-stoel en een knopenverzameling. Derhalve blijft het vooralsnog bij dromen maar hey, dat is niet verboden.

Geilbert Mustafa is 16 jaar oud en hij woont nog bij zijn moeder, Louise. Geilbert is dan ook helemaal niet bezig met het woningaanbod. Zijn interesses liggen bij Pokémon, het vrouwelijk lichaam, het bestellen van Chinees, het lezen van de Koran en op Twitter likes geven aan rechtse denkers. Over vijftien jaar kijk ik wel een keer naar het woningaanbod, denkt Geilbert, die een relatie heeft met onderhoudsmonteur Mark.

Voor Sjon en Diane, afkomstig uit Tweede Exloërmond, is het kijken naar fotootjes van woningen gebruikelijke kost als ze ergens op vakantie zijn. "Wat koop je hier zoal voor 3 ton?", vraagt Sjon dan. "Oooo en kijk dat huis, dat is ook niet duur", wijst Diane. "En dit huis dan", aldus Sjon. Vervolgens zoeken ze naar het duurste huis op de kaart. "Wauw, 1,7 miljoen euro", ziet Diane. "Maar dan heb je ook 100m2", reageert Sjon. "En een grote tuin", verzekert Diane. "Wat een prijzen hè", aldus Sjon. "Echt wel", besluit Diane.