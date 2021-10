En op GeenStijl, wat wij zijn de beroerdste niet. Opsporing Verzocht Marokko is op zoek naar de Nederlander Christo Hülters, die kennelijk naar Marokko is gevlucht, want in Narcostaat Nederland roeleert de MocroMaffia, en dan kun je maar beter in Theehuis Taghi in de medina van Casablanca zitten. Gewapende en gevaarlijke Hülters (sinds februari op de Most Wanted Europe List) is veroordeeld tot 12 jaar wegens twee pogingen tot moord in Bergen op Zoom, en op zijn hoofd staat een prijs van 10.000 euro. En als-ie wordt gepakt moet-ie lekker daar blijven, want Marokko vliegt NIET meer naar Nederland. Win win. (Via Bladna)