- Nederlander vs EU burger

- USA vs Rusland

- wit vs zwart

- pro drugs vs anti drugs

- atheist vs religieuze

- anti klimaat vs pro klimaat

- anti Vax - pro Vax

Wat word het volgende item over enkele jaren waar mensen weer verdeeld raken met elkaar..

Er zelfs tussen in zitten word je on mogelijk gemaakt want je MOET kiezen