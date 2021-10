Noord-Korea gaat nog eens heel groot worden. Weet niet hoe het ondertussen met de digitalisering e.d. gesteld is daar en wat men weet over de eigen bevolking behalve de klassieke manier van in de gaten houden.

Maar sinds de sleepnetwetten en alles en iedereen hier gelogd wordt van bankrekening tot alles wat je Android-telefoon standaard logt qua locatie en dus o.a. ook nu de COVID-checkapp, denk ik dat Kim Jung nog jaloers is op wat we hier weten over onze bevolking in het 'westen'. Ja, het is hopeloos verder in Noord- Korea, maar ik durf te wetten dat we hier meer weten meten over onze bevolking dan daar.