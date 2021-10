A) Tess de Vries (15) uit Doetinchem is helemaal gek van dieren. Haar lievelingsdier is een beer. Ze is ook dol op kleurenpotloden en op haar vriendje Tijmen, die mogelijk iets te hard van stapel loopt. Maar ja, JONGENS VAN DIE LEEFTIJD!

B) De uit Zweden afkomstige Katja Olsson (13) kijkt graag naar Netflix. Haar favoriete programma is Toet Toet Cory Carson. Of, hoe het in Zweden heet: Toot-Toot Cory Carson. Haar favoriete sport is korfbal en ze gaat niet graag naar school. Ze heeft ook een broertje, en een vader.

C) Over school gesproken, Eva Braun (ongelukkige naam ja) uit Duitsland moest laatst op de gang tijdens laatste uur ging. Ze had een basketbal in de ballen van de gymleraar geschopt, per ongeluk uiteraard, terwijl meneer Bas (want zo heet de leraar) uitdrukkelijk gezegd had de basketballen NIET met de voeten te beroeren. Eva was best verdrietig!

D) Net als Tess, Katja en Eva doet ook Marie Louise (16) uit Frankrijk allemaal dingen die andere kinderen ook doen. Beetje met de Duplo spelen, beetje achter de kerels aan in het café, u kent het wel. Marie Louise zit op tennis en haar favoriete tennismoment ooit is die ene keer dat Monica Seles werd neergestoken.

E) Swedish climate activist Greta Thunberg (12) stands with an umbrella as she protests with her placard reading "School strike for climate" as part of her Fridays for Future protest in front of the Swedish Parliament Riksdagen in Stockholm.