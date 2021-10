"Slachtoffers van patriarchaal blank kapitalistisch systematisch seksisme..."

Tsja, het westerse kapitalistische systeem......

In de jaren 70 verzette de Nederlandse studentenwereld zich ook enorm tegen het 'kapitalisme', en hadden ze Das Kapital van Marx op hun nachtkastje liggen. Althans, 'bepaalde' studenten, van 'bepaalde' studierichtingen, voornamelijk in Amsterdam, en ook Nijmegen dacht ik. Ik was in die tijd zelf student, maar in Leiden, en daar speelde dat totaal niet. Een medestudent van de studentenflat waar ik woonde, liep ook wel colleges in Amsterdam, en daar hoorde je dan eea van. Zo herinner ik me dat hij meldde dat ze daar een hoogleraar het leven zuur maakten en probeerden weg te pesten: Hans Daudt. Ik weet niet in hoeverre eea gelukt is, en ik heb geen zin om het te googelen.

Anyway, ik las vandaag in de Volkskrant de column van Asha ten Broeke. Die ging ook over het kapitalisme. Dat vond ze een slecht systeem, geloof ik. Geloof ik, omdat types als Ten Broeke dat natuurlijk altijd een slecht systeem vinden, want aan haar relaas was weer, zoals zo vaak, echt geen touw vast te knopen.

Maar misschien ligt dat aan mij. Ik ben, durf ik van mezelf te zeggen, niet echt heel dom, ik heb mijn studie destijds afgemaakt en het doctoraal examen 'met genoegen' (dwz met eindcijfer 7) gehaald. Maar ik was nooit een 'briljante' student natuurlijk (en: helaas)

Ik ben een contribuant aan (of moet het zijn: van?) het LUF (Leids Universiteits Fonds); als alumnus die toch een aardige baan aan 'Leiden' te danken had, vind ik dat je 'schatplichtig' bent aan je alma mater, en vandaar dat ik al decennia het alumnusblad Leidraad ontvang, en altijd uitgenodigd word voor speciale gelegenheden, zoals nu weer de zg Cleveringa-bijeenkomsten. Een enkele keer geef ik me voor zoiets op. Meestal heb ik geen zin of kan ik niet, maar die paar keren dat ik ben geweest was het de moeite waard.

Waarom vertel ik dit? O ja, omdat in de uitnodiging deze keer stond dat in 2018 de Cleveringalezing werd gegeven door de astronoom/hoogleraar Ewine van Dishoeck. Kijk, dat zijn de briljante mensen/wetenschappers, waar ik eigenlijk jaloers op ben.

Dan is al dat waan-van-de-dag gezeik op de 'RUG' in Groningen (afgezien van echte misstanden, hoor, hou me ten goede, die moeten aangepakt worden) en dat gezeik van 'wetenschapsjournalist' Asha ten Broeke allemaal zo onbelangrijk.