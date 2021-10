Dankzij de The Intercept weet nu de hele wereld wie er op Facebooks zwarte lijst van 'gevaarlijke individuen en organisaties' staan. Het is een kleurrijke wie is wie van terreurgroepen, neo-nazi's, gewapende milities en criminele organisaties, waarbij de de hakbarrende haatbaarden zich vooral in het Midden-Oosten en Noord-Afrika bevinden (wat is Mohammed toch een populaire naam), de criminele clubjes voornamelijk in Brazilië en Mexico gevestigd zijn en de milities in de Amerikaanse bossen hun Second Amendment aanbidden. Europa lijkt juist de broedplaats voor extreemrechtse haatgroepjes, al moeten we concluderen dat Nederland nauwelijks voorkomt op de lijst met ruim 4.000 namen. Nauwelijks, maar helaas kent ook onze poldernatie enkele clubjes leeghoofden die onze perfecte score om zeep helpen. Zo zien we op de lijst de Stichting Benevolence International Nederland die al in 2002 onder de loep van de AIVD lag en sindsdien is de internationale organisatie schuldig bevonden aan het steunen, bevoorraden en financieren van de terreurtokkies van Al-Qaida. Daarnaast zijn de Autonome Nationale Sozialisten strakarmige kaalkopjes die hun oorsprong vinden in Duitsland en hun neo-nazisme combineren met een vleugje linkse autonome ideeën. Uit hetzelfde rotte hout gesneden is Blood and Soil and Honour and Loyalty (ook wel Bloed, Bodem, Eer en Trouw); een Vlaams clubje neo-nazi's dat is ontstaan als splintergroepring van de Britse skinheads van Blood & Honour. Leden zijn in het verleden veroordeeld voor wapenhandel en hun invloed hield helaas niet op bij onze zuidergrens. Een beperkte Nederlandse bijdrage dus, al missen we nog wel wat bekende namen. Waar zijn bijvoorbeeld Mohammed Bouyeri of Gökmen Tanis op deze haatbaardenlijst? Ergens fijn dat ze geen internationale faam verwierven met hun wandaden, maar ook dit zijn namen die we het liefst actief uit de (online) samenleving weren. Genoeg ruimte voor verbetering dus, maar dat geldt uiteraard voor heel Facebook.