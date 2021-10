Dingen die nog steeds voor geen meter lopen: de formatie, de opvang van asielzoekers, het invoeren van een nieuwe Haagse bestuurscultuur, Lucille Werner, het temperen van de huizenprijzen, de bestrijding van meswapperende jongeren, de onderste MH17-steen boven en natuurlijk de afhandeling van de kindertoeslagenaffaire. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen trekt net als in mei namens de gedupeerde ouders aan de noodbel, want "het herstel gaat traag en het systeem is te ingewikkeld". Weinig verrassend, want de afhandeling was eind vorig jaar al belabberd, bleek begin dit jaar nog steeds een puinhoop en is nu nog immer een drama. Ook de conclusies in dit nieuwe rapport (pdf) zijn weinig hoopgevend. Zo overschrijdt de groots opgezette Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) de wettelijke behandeltermijnen bij zeker een kwart van de gevallen en krijgen ouders geen of te weinig informatie over wanneer hun herstelverzoek wordt behandeld. "Hierdoor weten zij vaak niet waar ze aan toe zijn. Daarmee zijn de stress en onzekerheid nog steeds aan de orde van de dag." De kans op verbetering is klein, want ook het vorige rapport belandde ongelezen in een donkere lade. Het gevolg van het feit dat de mensen die het probleem veroorzaakten nu verantwoordelijk zijn voor de oplossing, zo concludeert ook de ombudsman. "Het systeem is gewoon te ingewikkeld. En zo kunnen we bijna een parallel trekken tussen de fouten die de overheid in eerste instantie maakte bij de kinderopvangtoeslagaffaire – en de manier waarop ze nu omgaan met het oplossen ervan." Hee Rutte, kom maar efkes wisselen jongen!