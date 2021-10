Gefeliciteerd allemaal. Het is vandaag Diversity Day! Omdat je anders nooit wat hoort over diversiteit, nooit wat leest over diversiteit en nooit wat ziet over diversiteit, is er vandaag eindelijk een keertje aandacht voor diversiteit. Wij van de GeenStijl zijn ook helemaal gek van diversiteit, dus kunnen wij op zo'n bijzondere dag niet achterblijven. Daarom vieren we Diversity Day met diverse documenten die we van een kuchende man/vrouw/x in een oranje hesje van Rijkswaterstaat hebben gekregen. Hier een Intranetbericht, daar een mail van de 'ambassadeur diversiteit en inclusie' (die zo divers en inclusief is dat hij zelf vertrekt naar het bedrijfsleven) over Diversity Week (week, dag, maakt het ook allemaal, als het maar divers is, red.) en daar een heel ambitiedocument van Rijkswaterstaat over diversiteit en inclusie.

Uit dat laatste document komt onderstaand pareltje. Volgens Rijkswaterstaat is Rijkswaterstaat namelijk een organisatie waarin "van oudsher Nederlandse waarden dominant zijn, bijvoorbeeld nuchterheid, stiptheid of directheid". Verschrikkelijk natuurlijk, dat de lui die onze bruggen en snelwegen repareren er prijs op stellen dat je op tijd bent, een beetje normaal doet en geen vage hints geeft dat er eventueel het vermoeden bestaat dat het misschien zou kunnen zijn dat het beter is voor de persoon die naast je staat, als die daar zelf prijs opstelt en zich de juiste gelegenheid voordoet, om het moment aan te grijpen om opzij te stappen omdat hij, of zij, of die of hen, anders doodgereden wordt door een auto die een rood kruis negeert. Ook gek trouwens dat ze bij Rijkswaterstaat lijken te denken dat nuchterheid, stiptheid of directheid louter zijn voorbehouden aan Nederlanders, maar dat is het leuke van diversiteit: als je vooroordelen hebt in het kader van diversiteit, dan is het niet meer erg!

Alles van Nederlandse waarden is weerloos!