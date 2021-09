Kijk eens aan. Cora van Nieuwenhuizen is niet de enige die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verlaat voor een mooie functie elders. Ook de Chief Information Officer van Rijkwaterstaat heeft een nieuwe baan. Perry van der Weyden wordt partner bij Netcompany, een gespecialiseerd bedrijf in IT-dienstverlening (hoezo niet 'een bedrijf gespecialiseerd in IT-dienstverlening? red.). Van harte gefeliciteerd namens de gehele GeenStijl redactie Perry van der Weyden. Wij zouden hier graag zeggen dat het toch best raar is om als hoogste IT'er op een ministerie over te stappen naar een bedrijf dat voor datzelfde ministerie werkt, zeker op een moment dat kuchende mannen in Caps Lock jassen ons verklappen dat het pleuris dure CHARM-project aan het ontsporen is.

Maar ja, als je bloedeigen minister "binnen de in Nederland geldende regels" mag overstappen naar een luizenbaantje in de energielobby terwijl het kabinet NIETS DOET aan integriteitsregels voor bewindspersonen, wie zijn wij dan om Perry van der Weyden deze stap te misgunnen? Wie zijn wij om erop te wijzen dat het door Netcompany overgenomen QDelft nog in 2019 een samenwerkingsverband met Rijkswaterstaat aanging? Wie zijn wij om te linken naar het project "Roberto" van Netcompany voor ProRail, dat onder het ministerie van I&W valt? Of naar het project "Basgoed", dat in opdracht van het ministerie van I&W zelf wordt uitgevoerd? Nee, dat is allemaal helemaal normaal. Als je als IT-baas bij de overheid al niet eens meer naar je eigen opdrachtnemers mag overstappen, wat mag er dan nog wel in dit land?