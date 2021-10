Het was toch even alarmfase 1 in de wereld - alsof de kernraketten weer op Cuba stonden, maar daar konden we dan helemaal niemand over appen. FACEBOOK EN WHATSAPP LAGEN ERUIT. Foetsie. Alle mensen met spookprofielen op Facebook konden weer doen alsof ze nooit op Facebook komen, op Twitter (deed het wel) speelde Jan en alleman ongevraagd de opdringerige fanboy van een andere berichtendienst (Signal, Telegram, GA DAN), in de Wappietelegram pakte men alvast chips en folie voor de nooduitzending, Rian van Rijbroek mocht *niet* meer bij Nieuwsuur aanschuiven voor duiding, Joost ging maar een boek lezen, Kelly ontdekte dat ze Insta-verslaafd is/was, de onderzoeksredactie van de NOS wist toch zomaar een paar mensen op te snorkelen die NIET naar hun telefoon staarden en Bas (niet die politicus) BELDE met zijn moeder. Had allemaal te maken met een stekkertje in het verkeerde gaatje: "Our engineering teams have learned that configuration changes on the backbone routers that coordinate network traffic between our data centers caused issues that interrupted this communication. This disruption to network traffic had a cascading effect on the way our data centers communicate, bringing our services to a halt." Ongelooflijk zeg, toch zomaar een paar uur NIET naar je telefoon kijken, maar het is GELUKT. Wat een strijders zijn wij.

