Landgenoten. Hier volgt een bericht van algemeen nut & nietsontziende waarschuwing. U hebt - net als de overheid - niets geleerd van de coronacrisis, en bent nog steeds niet in het bezit van een full options noodpakket (archief t/m 2008) danwel een proviandkast waarmee u het minimaal een maand kunt uithouden (met normale porties).

Iedereen lachen om de lege schappen en lange rijen voor de pompstations in het Verenigd Koninkrijk (iedere D66-er: "schuld van de Brexit"). Maar die Britse toestanden krijgen wij hier ook gewoon, en wij zitten wel in de EU. Zeggen wij niet, zegt Rudy Bouma van Nieuwsuur, dus is het waar.

In de gemiddelde Hollandse koelkast zit voor 2 dagen eten, en zelfs daar bent u -netflixende bankaardappel- te lui voor want Thuisbezorgd is slechts 1 click away via smartphone, en daar gaan we al. Vorige week ging half Holland al Soedanesk hongeroedeem wegens een pinstoring bij online vreetboeren, dus kun je nagaan WAT ALS gansch het raderwerk der transport overbelast raakt, wegens doorgedraaide overwerkte in slaap vallende truckchauffeurs die driedubbele diensten moeten draaien.

Aan de asielinstroom hebben we ook niks, want dat zijn allemaal tolken en apothekers en geen chauffeurs. Kortom: beter gebruikt u oktober om ruim in te slaan voor de Horrorwinter van 2021/22, want in November RecordFilemaand is er helemaal geen doorkomen meer aan. Sterkte.

So it begins...