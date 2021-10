: Precies dat dus. Laatst meegemaakt op vakantie. Italiaans kustdorpje in the middle of nowhere. Klein onogenlijk restaurantje op een camping waar 3 oma's goddelijk kookten (eten hè, niet de oma's zelluf). Komt een jong Duits stel binnen (begin 20, beide met een houding die 2 minuten eerder binnen is dan het stel zelf) die op redelijk (en typisch Duitse) hooghartige toon informeren of er vegan op de kaart staat. Nee, heeft de kaart niet. Of de oma van dienst even wil vertellen wat er zoal aan dierlijks in alle producten verwerkt is. Nee, daar heeft de oma in kwestie geen zin in. Het stel kiest "eieren voor haar geld" en vreet, meesmuilend, arrogant, met een zeker dédain maar vooral beteuterd aangeslagen over zoveel "onwil" dan maar 2 mandjes brood leeg. De spagetti alla vongole smaakte mij extra lekker die avond. Niks tegen veganisten (doe vooral je ding) maar regel of je eigen voer of zoek je eigen vreetschuur op. En val de rest van de carni- & omnivoren niet lastig met je "kijk mij eens braaf veganist zijn, stelletje pummels"-houding/opvatting. En idd, veganist is geen kwalificatietitel of deugetiket. Er is geen hond die dat interessant vindt namelijk.