Ooit hadden we twee poesjes en twee katten. Vanaf al heel klein. Een kat hebben we de naam Bolle gegeven. En hij groeide ook uit tot de grootste van allemaal. Als Bolle op een plekje wou liggen waar een ander lag, dan maakte die ander plaats voor hem. Als er gedoe was tussen de beesten, kwam Bolle erbij. Bolle was was de baas in huis.

Maar op een dag trof ik Bolle niet aanspreekbaar aan. 's Avonds om tien uur nog naar de dierenartsenpraktijk en Bolle moest naar de IC. De volgende ochtend kregen we een telefoontje. Bolle was dood. We hebben hem onder de grasmat in de tuin begraven.

En toen is het nooit meer goed gekomen. Twee van de drie die er nog over waren, een poes en een kat (broertje van Bolle) kregen blijkbaar onenigheid over wie er na Bolle's dood, de baas was in huis. Constant ruzie. We konden ze niet meer bij elkaar laten. Drie keer ben ik met een poes naar de dierenarts gegaan om de boel te laten hechten, zo enorm ging het eraan toe. Dus op enig moment hebben we het broertje van Bolle maar weg gedaan. Het ging gewoon niet meer. R.I.P Bolle