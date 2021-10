Weet iemand hoe deze Quick Response Code van de overheid technisch werkt? De basis is me uiteraard wel duidelijk www.youtube.com/watch?v=ozj-dQJ1IO0 , maar zit er versleuteling in bijvoorbeeld of zou je relatief eenvoudig kunnen frauderen met zoiets? Is er een database met alle QR-codes van alle Nederlanders en wordt de code op je telefoon vergeleken met een code in de database bij jouw naam en burgerservicenummer? Hoe zit het dan met mensen die geweigerd hebben hun medische gegevens in databases zoals het EPD op te nemen? Zitten ook de mensen die opname in het EPD geweigerd hebben in deze nieuwe database? Staat daar in feite in of je het vaccin gehad hebt of nog niet en zo ja ... staat dat niet haaks op het medisch beroepsgeheim? Mogen medici die data zomaar met Rutte en die clown en allerlei horecapipo's delen eigenlijk? Heeft een niet gevaccineerde ook een QR-code, maar een code die "computer says no" zegt of staan alleen gevaccineerden in die overheidsdatabase? Dit is echt vage sh*t.