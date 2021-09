Vorig jaar zomer werd mijn auto gestolen in Den Haag en een maand later teruggevonden. met de voorwielen in een kanaal in Nieuwegein. Banden waren totaal afgesleten, hoop schade. Auto was gebruikt voor iets heel stouts, heeft nog een maand in een politie lab gestaan. Uiteraard had ik hem niet volledig verzekerd, want wat is nou de kans dat zoiets je overkomt? Even slikken dus: 12k euro schade. Ondanks aanwijsbare DNA sporen (luldebehanger had uitgekauwde kauwgom in de cupholder gestopt) nog geen nieuws over arrestatie of rechtszaak.