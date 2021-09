In de afgelopen 20 jaar heb ik m'n rise en downfall gekend.

ZZP to the top - en via de fiscus kapot.

Geen fraude geval, zoals het mogelijk overkomt.

Ik denk nog steeds dat het iets vergelijkbaars was als dat van de ouders met de kindertoeslag.

In mijn geval was er niks mis, maar bleef de fiscus aandringen, na minimaal 3 x verweerbrieven. Ik heb het Kafka Unlimited genoemd.

En pas nadat een bevriende accountant de stukken had gezien en een brief schreef, hield de ellende op.

Onderwijl was mijn kleine onderneming stuk, en ik dus ook.

Afijn, dit was nog niet waarom ik mee instapte, qua blog topic.

Het is wel een van de dingen die nog immer wezenlijk zijn in dit land.