Een natte dag op een versnipperd veld in een tragisch land. What's not to like?

Lando op pole, voor het eerst. Sainz naast hem in een Ferrari die al het hele seizoen als een Fiat presteert. En toekomstig wereldkampioen George Russell vanaf P3 in een Dinky Toy met een stamboom. Die had je vooraf niet kunnen voorspellen. En dan kan/zal/gaat het ook nog eens regenen dus het belooft een interessante anderhalf uur te worden. Max start achteraan vanwege een motorwissel (schuld van Lulwis op Silverstone), maar Bottas doet hetzelfde, evenals Karel de Klerk dus zelfs helemaal achteraan het veld is het lachen vandaag. Lewis reed in de pitmuur tijdens de quali en boorde z'n eigen pole door de neus dus vertrekt vanaf P4. Dat zijn maar 12 punten (al zal ie Russell voor lap 2 wel voorbij zijn). Als het Max lukt om binnen vijf punten afstand te finishen, behoudt ie het leiderschap in het algemeen klassement. Uitdagend maar niet onmogelijk voor iemand met zijn Olympische ambities, zeker in dit doldwaze seizoen. Dus: Ziggo voor de tandartswachtkamer met blikjesfrisgeluiden, F1TV voor de echte liefhebber of google even op 'vipbox sky sports f1' voor een aardige tussenoplossing. Allemaal zonder QR-code, ook nog.

Fun fact: Max is bang voor vis