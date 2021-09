De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is toch een beetje het MET-gala voor politici; wordt u niet uitgenodigd, dan hoort u er niet bij in de binnenste gelederen van de geopolitiek. Pijnlijk voor Sigrid Kaag die zelf haar uitnodiging in het haardvuur gooide op het moment dat ze de evacuatie uit Afghanistan verklootte, want nu moest ze een ander smoesje verzinnen om niet mee te doen aan de Algemene Beschouwingen. De Taliban daarentegen aast nog wel op spreektijd bij het internationale orgaan. Oprichter Mullah Abdul Ghani Baradar staat tenslotte op de Times-lijst van meest invloedrijke personen, ze domineerden een groot deel van het jaar het nieuws, hebben de afgelopen dertig jaar meer oorlogen gewonnen dan de VS en zijn de enige machthebber in een land dat qua oppervlakte groter is dan Frankrijk. Daarnaast willen ze natuurlijk aanwezig zijn om Rutte komende vrijdag te horen spreken, want als één wereldleider wel goed is in het op een democratische manier ongekend lang aan de macht blijven terwijl een meerderheid van de bevolking je zat is, dan is het Superdry Markie wel. Zult u zien dat de botsautostrijders in toekomstige interviews plots geen "actieve herinneringen" hebben aan de gepleegde mensenrechtenschendingen. Dan weten wij genoeg.