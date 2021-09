Want u was dan misschien even uit het veld geslagen, uw rol als economische schakel in de consumptieketen heeft u met verve herpakt. "Consumenten hebben in juli voor het eerst meer uitgegeven dan voor de coronacrisis. Vooral aan diensten zoals de kapper, restaurants, bioscopen en telefoon- en internetabonnementen werd meer geld besteed, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook kleding en schoenen werden meer gekocht." Tijdens het dieptepunt van de lockdowns was er een consumptiekrimp van meer dan 17 procent. Maar afgelopen juli consumeerden we 4,8% meer dan in juli 2020, en zelfs 2,1% meer dan juli 2019. Webwinkels zijn trouwens wel de echte slachtoffers van het herstel. Hun omzet groeide tijdens de lockdown met zo'n 70%, maar afgelopen juli nog maar met 11%. Kortom, we hebben de naoorlogse zomer in de bol en we zijn collectief gestopt met doen alsof er een crisis is.

