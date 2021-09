"Op weg naar Den Haag voor een feestelijke en altijd weer bijzondere dag."

Hoe krijgt-ie het geschreven. Feestelijk? Hoezo feestelijk? Wat is het feest dat gevierd gaat worden? Het feest der democratie? Het feest van het nieuwe leiderschap? Het feest van de transparantie? Het feest van het dualime? het feest van macht-tegenmacht?

Het is helemaal geen feest, meneer Hoekstra. Prinsjesdag zou een feestelijke dag hebben kunnen zijn, als een traditie die bevestigt dat Nederland een democratie is die op deugdelijke wijze wordt geleid door bevlogen politici die doen wat de kiezer hen vraagt. Met een koning die een Troonrede uitspreekt die hout snijdt, die vertrouwen geeft en ook een toonzetting heeft die dat vertrouwen rechtvaardigt. Met camera's die vanaf een afstand de ene na de andere politicus in beeld brengen, in close up, zodat wij, argeloze burgers goed kunnen zien door wie wij vertegenwoordigd worden, wie de personen zijn die onze regering vormen en welke personen de kamerleden zijn die deze regering controleren en waar nodig corrigeren.

Niets van dat alles, meneer Hoekstra. Het is geen feest, en u weet verdomd goed waarom. Maar u doet alsof uw christen-democratische neus bloedt, alsof er niks aan de hand is, alsof het allemaal best goed gaat en alsof het gedrag van u en de uwen toelaatbaar is, acceptabel, zelfs alsof het te loven en te prijzen is.

U bent van God los, meneer Hoekstra, en ook van de kiezer los. U zegt op weg te zijn naar een feest. Het is een gotspe, het is op het onbeschofte af dat u deze Prinsjesdag als een feestelijke dag aan ons wilt verkopen. Het is een klap in ons gezicht, het is dedain van een uitzonderlijke soort, buitencategorie.

Dat u het durft te zeggen, het is vernedering van ons, burgers, en het ergste is nog dat het u zo gemakkelijk lijkt af te gaan, dat vernederen. Het deert u niet, het raakt u niet, u voelt het niet, u ziet het waarschijnlijk ook helemaal niet. U behoort tot een kaste van politici die zich volledig hebben losgezongen van het volk. Dat volk heeft een Verlosser nodig die jullie allemaal de Tempel der Tweede Kamer uitflikkert en het Heiligdom weer in ere herstelt, het type Verlosser dat jullie binnen je partij niet kunnen tolereren, een Verlosser die tot daden overgaat en durft te roepen "Jullie hebben er een rovershol van gemaakt!".