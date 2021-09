Het is erg. Heel erg. Papa ligt op sterven en de kinderen maken ruzie over de erfenis. In een deftige notarisvilla in het midden des lands zijn ze op hun meest casual gekleed om luchtigheid te acteren in dit allesverscheurende drama. Zal de familie het overleven? Kunnen de meegereisde neefjes en nichten nog wat betekenen voor de sfeer in huis? De lucht is blauw, het groen is tussen de kiezels op de oprijlaan uit geharkt en iedereen probeert de emoties te bedwingen. Zakelijk, het moet nu even zakelijk. Maar hoe zal de eerstvolgende familiedag er uit zien, op het bordes van oma?

Kijk ze eens kalm zijn, en totaal op hun gemak

Is dit echt het moment voor piemelgrapjes, Wop?

"Ja, echt, heel grappig. Ank kwam maar tot hier bij mij"

Daar zijn ze. De mannen.

"Ik? Opgestapt? Hoe kómt u er bij"

"Even een been bijtrekken, hè, ja, ha ha"

"Je moet het probleem kléin maken, kléiner"

'Wat een praatjes. Zou ie z'n eigen peilingen gezien hebben?'

"Hoe bedoelt u 'soccer mom'? Ik haat voetbal!"

"Ja ja tsja-sja-sja het mot maar hè"

