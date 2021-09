:

Wat mij is uitgelegd gekregen is dat een sexuele voorkeur erg complex kan zijn. Dit was een uitleg in het kader van daderprofielen.

Dus de aanleiding van sexuele opwinding kan verschuiven van 'normaal, je vindt iemand leuk' naar bijvoorbeeld macht of intimidatie. Waar dat voorheen misschien niet zo zou zijn. Of je genetische aanleg, normen en waarden, karakter en andere levenservaringen een rol spelen, dat zal haast wel. Maar daar weet ik echt het fijne niet van. Er is veel uitleg op internet te vinden, ook omdat men erachter wil komen welke behandelingen wel of niet werken.