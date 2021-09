Geen prioriteit van overheid, want overheid wil dat iedere euro natrekbaar en belastbaar is. Die "Cashless society" moet erdoor en Nederland is op dat gebied een "gidsland".

De matige opsporing en het grote geweld dat ermee gepaard gaat, heeft ervoor gezorgd dat cash geld langzamerhand verdwijnt, banken willen niet meer in pinautomaat investeren (want hoge verzekeringen) waardoor cash over een paar jaar volledig verdwenen is.

Bedenk goed, dat de overheid straks precies weet wat u koopt, uw privacy weg is, en de dictatoriale technocratische politiestaat steeds dichterbij komt gekoppeld aan uw vaccinatie-qr-code.

Dit zijn geen incidenten. De overheid neemt geen maatregelen tegen deze krakers. Hoe vaak heeft u Rutte hierover iets horen zeggen? Terwijl iedereen die in de buurt van een geldautomaat woont weet dat je effectief in oorlogsgebied leeft. En dat het een kwestie van tijd is dat bij jou de ramen eruit springen.