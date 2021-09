Het is geen complotdenken maar simpelweg om je heen kijken. Het is overduidelijk hoe banken en overheid hierin staan. En het is nog begrijpelijk ook: als er geen ruilmiddel meer is om illegale activiteiten te betalen, dan wordt het erg moeilijk om een kilo coke of een liquidatie te "kopen".

De ondernemer met wat zwart geld die pak je hier niet mee. Contant geld uit de kassa is prima te verantwoorden en met zwart geld kun je prima boodschappen doen, naar het restaurant gaan of een keer naar de hoeren. Dan hou je meer wit geld over voor een leuke auto. Of je koopt in België een auto en importeert die, dan betaal je 'm daar grotendeels met flappen.

Dus niet zo negatief doen, het is duidelijk wat er aan de hand is en de gewone man heeft er geen last van. Kom eens in Zweden of het VK, daar betaalt men alles en overal met de pas. Ze kijken je raar aan als je met geld aan komt zetten...