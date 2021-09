Heb er laatst ook nog gezellig mee gechat. Ik dacht, leuk, kan me niet herinneren ooit iets gebaard te hebben, maar goed, ik speelde het mee. Heel vervelend voor die oplichter, want ik begon te zaniken over zijn broer die pappa nooit hielp in de tuin en dat pappa door z'n rug was gegaan, enz, enz... intussen politie gebeld. Advies: 'verbreek onmiddellijk de verbinding!' Huh, verbinding? Ok... Maar ik had nog helemaal geen gegevens om de zoon in de kraag te vatten. 'Nee, u kunt beter aangifte doen!' Nou, toen was de lust me wel vergaan. Ik nog doen ook, tegen beter weten in, natuurlijk. Nog wel een brief op heel chique briefpapier gekregen, dat ze er niks mee gingen doen.