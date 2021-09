In het liquidatieproces Marengo vindt vandaag de eerste zitting plaats na de moord op Peter R. de Vries, adviseur en vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B., de kat in het nauw die naar justitie sprong. We hebben het wel 100x gelezen, zoals hier in De Volkskrant: kroongetuige Nabil B. was toch vooral 'een buitenbeentje in de succesvolle Nederlands-Marokkaanse familie'. Sjonge jonge wat waren ze succesvol en wat mocht iedereen dat weten. En hier, in NRC, 'een succesvolle migrantenfamilie'. Succesvol dat ze waren! En hier, in het AD, 'een modelgezin'. Maar nu heeft journalist Yelle Tieleman zich maar weer eens door een stapel appjes gewerkt en dat heeft geresulteerd in een publicatie die Peter Schouten, de advocaat van de kroongetuige, tevergeefs probeerde tegen te houden. Met veel inkleuring van wat we al wisten, want de geldzucht van Nabil B. en het uitzuigen van het Openbaar Ministerie kwamen in de zaak en in eerdere artikelen ook al aan bod. Destijds lazen we wel: "Een andere set, die zijn verstuurd aan een broer en aan een zus, worden momenteel voorbereid voor inzage." En inzage in die appjes heeft ons nieuwe inzichten over de 'modelfamilie' gegeven:

"Zo schrijft Nabil dat een broer van hem betrokken is bij een grote drugszaak in België. Daar trof de politie een groot aantal hennepplanten, 51 gram cocaïne, 400 xtc-pillen, 11 kilo amfetamine, erectieversterkende middelen en een lab waar GHB gemaakt werd aan. En ook Nabils zus is geen onbekende met het criminele wereldje, zo blijkt als ze praat over wat ze meemaakte met haar ex-man. 'Of gewoon in Tanger coke onder je bank vinden'. Nabil lijkt daarvan niet onder de indruk. 'Heb ook wel eens 100 blokken in m’n zolder gehad'. In de onderwereld staat ‘een blok’ voor 1 kilo cocaïne. Ook over andere familieleden sturen Nabil en zijn zus berichten die het beeld dat de familie brandschoon is hevig doen kantelen."

