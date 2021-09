Links is wat dat betreft ook zwaar hypocriet in deze. Bij menig demonstratie zeulen ze Palestina vlaggen mee, borden met 'Israël = hakenkruis' en 'stop doing what Hitler did to you' met een breed gedragen opvatting dat Israël een openlucht concentratiekamp is voor Palestijnen en dat daar een genocide plaatsvindt.

Kauthar stond rustig tussen zo'n demonstratie en zit nu in de Kamer, de linksmensen vonden het zo prachtig dat ze haar voorkeursstemmen gaven en oh wat waren we blij met die diversiteit en eindelijk een hoofddoek (nieuwe Jood) in de Kamer. Smakeloos!