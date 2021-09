Joe Biden bovenstaand: "This is not about freedom or personal choice. It's about protecting yourself and those around you, the people you work with. (...) My job as president is to protect all Americans. So tonight, I'm announcing that the Department of Labour is developing an emergency rule to require all employers with 100 or more employees, that together employ over 80 million workers, to ensure their workforces are fully vaccinated or show a negative test at least once a week." En dat alles op straffe van $14.000 boete per overtreding. Bovendien zijn die bedrijven vanaf nu verplicht werknemers betaald verlof te geven voor het halen van hun vaccin. Voorts is er ook een vaccinatieverplichting voor alle "executive branch federal employees" en "federal contractors", de strijdkrachten incluis.

Nou, duidelijk. Alleen niet iedereen luistert. Ben Shapiro's Daily Wire onderstaand bijvoorbeeld. Ook de gouverneurs van Mississippi, Georgia, South Dakota, South Carolina, Arizona, Arkansas, Iowa, Montana, Oklahoma, Alabama, Texas en Missouri komen in hevig verzet. En dan blijkt uit een onderzoek onder bijna 600 Amerikaanse wergkevers tussen 17 en 24 augustus ook nog eens dat "Nearly half of employers, 48%, report that they allow for religious exemptions, and 47% allow exemptions for health reasons. Even fewer companies are willing to terminate employees over these policies. Only about 7% of companies reported they would fire an employee who refused to get a COVID-19 vaccine."

Maar goed, dat onderzoek was dus twee weken voordat Biden de bovenstaande noodmaatregel aankondigde. Grote kans dat de cijfers nu gewijzigd zijn. Zin in de herfst!

