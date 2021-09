We wilden ze er eigenlijk buitenhouden, de twee WOB-spionnen juristen die door de Trias Pechtoldica van Raad van State en de ministeries van BZK en NPOCW naar het weglakoverleg van de Ruttedoctrine werden gestuurd. Het zijn immers hardwerkende ambtenaren bij een eerbiedwaardig Hoog College van Staat, en voor zover we zijn nagegaan zijn het vaklieden. Maar omdat we koudwaterkajsa kregen van de gang van zaken, gingen we mitsgaders factchecken in de kleine lettertjes. En dan duikt zo de desinformatie op, onder de neus van Orwellongren. Namelijk dat de 'inregelaar' die namens de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wil meepraten, zich 'niet bemoeit' met de afhandeling van hoger beroepszaken over Wob-verzoeken. Laat dat nu een van de dingen zijn waarvoor ze juist speciaal is beëdigd, Linkedint ze zelf.

Wat je ook niet moet doen, is ook maar de schijn wekken dat er andere belangen kunnen spelen dan alleen het 'inregelen' van een nog niet aangenomen wet. Want je hoeft niet altijd een meester in de rechten uit Leiden te sturen, en het hóeft niet iemand te zijn die net heeft geadviseerd (*) over het inperken van grondwettelijke vrijheden in noodwetgeving. Daar werd immers al over gewobd. En je hoeft niet iemand van je eigen partij te nemen, en al helemaal niet een door je eigen partij in het Geschillencollege verkozen D66-RECHTER, die van plan is ons kiesstelsel op te blazen. Want dat ondermijnt de bereidheid om je te laten vaccineren.

De Trias Pechtoldica heeft nul begrip. Helemaal geen begrip.

Het hoeft niet, demissionaire ministers, het hoeft allemaal niet. Niemand is verplicht om de rechtsstaat te slopen.

Je kan ook thuisblijven en een dvd opzetten.

GeenStijl Onderzoekt. Helpt u mee?

Het ontbreekt in dit land aan kritische journalistiek. Zelfvoldane, innig met politieke partijen verweven publieke omroepen. Samenklittende uitgeverijen die door de staat betaald worden, onvoorwaardelijk links leunende journalisten die pluriformiteit niet herkennen als het in hun gezicht geslagen wordt en dus "het klimaat", "de migratie" of "de EU" als voldongen feiten behandelen die geen kritiek verdragen. Een overheid die onder de Rutte Doctrine alles zwart/wit weglakt in Wob-verzoeken, de burger het zicht op beleid belemmert en de soevereiniteit hoeksteen voor hoeksteen uitlevert aan supranationele "belangen".

Wat kunnen wij daar tegen doen? Niet alles. Maar wel iets. GeenStijl is een klein bedrijf met een groot bereik, dat surft op de waan van de dag. Onder die golven willen we naar parels duiken. De onderste stenen zoeken. Daar heb je duikers voor nodig, met expertise, tijd en geduld. Dat kost geld. Geld dat bij ons niet tegen de plinten omhoog klotst. Want geen staatssteun. Want niet woke. Want geen grote corporate suikerooms. Wil u meer, of minder onderzoek onder de oppervlakte? Dan kunt u dat regelen. U doet een duit in het zakje, wij zetten Wobbers en Gravers in.