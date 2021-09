Nu dezelfde Pinokkio's van het demissionaire kabinet onderling bakkeleien over een plek in het volgende missionaire kabinet lijkt het alsof de kinderopvangtoeslagaffaire inclusief het bijbehorende vernietigende rapport helemaal niets opleverde. Maar kijk een laag dieper en zie dat er toch een kleine cultuurverandering heeft plaatsgevonden. Dat werd duidelijk nadat bleek dat zo'n 1.200 WW'ers het "een vergissing van de bank in uw voordeel"-kaartje in het echte leven trokken en vorig jaar honderden tot duizenden euro's extra kregen bijgeschreven door het UWV. De toeslagaffaire liet dusdanig diepe wonden achter in ambtenarenland dat het UWV nu liever deze twee miljoen euro aan te veel betaalde uitkeringen afschrijft dan dat ze het risico lopen om mensen in de schulden te duwen door het geld terug te eisen. Natuurlijk is dit niet een beslissing uit de goedheid van hun hart, maar puur ingegeven uit angst voor negatieve publiciteit, meer kritische kamervragen en uiteindelijk de toekomst van hun eigen baan. Maar laten we eerlijk zijn, een beetje angst voor de burger bij de overheid kan helemaal geen kwaad.