Wat neem je mee.

Je bent letterbakker en vindt dat de samenleving patriarchaal en onderdrukkend is. Je hebt een bloedhekel aan cis-gender mannen, in het bijzonder wanneer deze ook nog blank, of liever gezegd wit zijn. Je vindt dat jouw gender-identiteit jou maakt tot een revolutionair figuur die de wereld ten goede verandert en dat je enkel vanwege die identiteit al respect verdient. Voorts geloof je er heilig in dat het jouw recht is om tot in detail te bepalen hoe de rest van de wereld, met name de witte cis-gender man, zich ten opzichte van jou dient te gedragen.

Wij bieden je

Alles wat jouw letterbak-hartje begeert. Wij buigen voor de ideologie die je aanhangt en buigen diep voor de normen en de waarden die je naar ons toe slingert. We spreken je aan met het voornaamwoord dat je prefereert, als verander je die preferentie per dag of zelfs per uur. Wij knielen diep en belijden onze zonden, keer op keer, en blijven toegeven dat we altijd al verkeerd dachten en handelden, dat vandaag de dag nog steeds doen en waarschijnlijk ook zullen blijven doen, maar we beloven onze stinkende best te doen om jou met al je fratsen geen strobreed in de weg te leggen en je met fluwelen handschoentjes aan te pakken.

Wat ga je doen

Ontevreden zitten wezen en op elke slak zout leggen. Continu zeuren dat je je in een vijandige werksfeer bevindt en elk gebaar uitleggen als een micro-agressie, gericht op het onderdrukken van jou als persoon en het verwerpen van de identiteit die je zo bij je vindt passen.

Je gaat er uiteindelijk last van krijgen dat jij met je fratsen als normaal wordt gezien en opgaat in de groep der normalen, en je zult het uiteindelijk niet kunnen verkroppen dat men jou op geen enkele manier meer raar vindt. Dan zul je beseffen dat jouw zogenaamde revolutie ten einde is gekomen, dat de magische kracht van het anders zijn is uitgewerkt en dat je met al je fratsen in feite net zo'n zielig burgermannetje of -vrouwtje bent als al de anderen op dat zielige kantoortje dat puur uit angst jou zoveel extra ruimte bood.