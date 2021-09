En ook geen wolf, zoals de naam buidelwolf doet vermoeden. Eigenlijk heet-ie thylacinus, het is dus een buidelroofdier, verwant aan de kangoeroe, droeg haar jongeren in haar buidel en was de grootste buidelcarnivor ter wereld voordat hij in DE JAREN DERTIG uitstierf. Gelukkig hebben we de laatste beelden uit 1933 nog, en vanaf vandaag dus in 4K en kleur. Blijft toch bijzonder, je kunt dat heerlijke dier bijna ruiken. Man wat missen we 'em, onze thylacinus. Voelt als de dag van gisteren, net als 1933. Of zijn ze eigenlijk stiekem toch niet uitgestorven? Sightings zijn de afgelopen decennia namelijk alles behalve ongewoon, en de onderstaande video is mogelijk de meest interessante van allemaal. Na de breek NatGeo's docu over het klonen van het dier aan de hand van DNA van een buidelwolf-foetus die sinds 1936 op sterk water staat.

Of leven ze toch nog? 2008, dier in kwestie mogelijk gewond

NatGeo docu: "Cloning The Tasmanian Tiger"

