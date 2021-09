Goedenavond allen,

Net thuis van mijn late dienst, maar wat een anticlimax allemaal weer wat ik het nieuws zie of lees, het wordt steeds gekker.

Eerst even dit, @K1100, ja ik had jouw schrijfsels v.w.b. jouw tripje en in het bijzonder dat over ELO gelezen, ik zit dus al in jouw brein ;D.

@Milton_Styx, ik ben er nog ;)

@LM, ik had het nog meegekregen over Billy Idol, bedankt nog voor de aanvulling v.w.b. " The Doors en Val Kilmer ".

En @Mickey, ja dat was mijn 1e album die ik van ELO had gekocht, die was toen ook net uit, daarvoor de Album " Time " en " Out of the Bleu " middels mijn broer toen vaak gehoord en ik was verkocht.

Is niet het enig muziek waar ik van houd, maar ik ELO wel het meest consistente ( qua muziek )band.

Ik kocht daarna bijna alle albums van ze, mooie tijden idd.

Ok, terug naar de hedendaagse " ellende " want dat is het in mijn ogen.

Ik zag dat stukje van die " Clowntje Clusterfuck/The Joker " en ook bepaalde reactie daaronder.

Ik schrik zowel van de boodschap als bepaalde reacties hierop.

Dit voelt en ziet er voor mij persoonlijk allemaal niet echt goed uit, dat onbestendige gevoel wat ik vorig jaar al had, wordt steeds onbestendiger.

Nogmaals, ik neem COVID 19 zeer serieus, maar ik neem die opgedrongen prikjes ook zeer serieus, ik wil ze beiden niet in mijn lichaam krijgen, ik voel mezelf dus met mijn rug tegen de muur staan, want ik ben geen " Wappie ", ik probeer alles wat ik zie en lees zo goed mogelijk te overwegen.

Maar door ook nog eens de druk vanuit Den Haag /bepaalde media ( en dat ik een maand geleden zo heftig reageerde op eten/medicatie en daardoor bijna het hoekje om was ), begin ik er een steeds grotere aversie tegen deze opgelegde prikken te krijgen.

Maar ook hoeveel mensen " ons " ( de niet gevaccineerden ) in een bepaalde hoekje willen drukken middels druk.

Nergens meer weer welkom zijn " wij " over niet al te lange tijd, zelfs geen recht op zorg als " wij" wel COVID19 oplopen ?!

Dit alles vind ik een zeer enge ontwikkeling, ieder mens is de baas over zijn eigen lichaam, ik veroordeel immers ook geen gevaccineerde mensen, ieder zijn eigen keuze.

Ik ben geen complot-denker, maar ik ga er nu toch steeds meer wat van denken, dat komt vooral ook door de druk die erop wordt gezet, het voelt niet goed en het is volgens mij ook niet goed ?!

Het lijkt wel of de mensen zijn vergeten hoe dat 81 jaar geleden ging ?!

Maar goed, het is vrijdag, beste kastelein een rondje en natuurlijk een nummertje van mij.

ELO ( zowaar ;))

Electric Light Orchestra - Ticket To The Moon ( was het idd nog maar de jaren 80 zoals ELO hier zingt, want ik mis het nu echt in deze achterlijke tijd ).

www.youtube.com/watch?v=IPFwNCIsXBc

Proost allen !